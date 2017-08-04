Натхо: "Насколько была удачной жеребьёвка, мы будем знать по окончанию противостояния с "Янг Бойз"

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал результаты жеребьёвки четвёртого квалификационного раунда Лиги Чемпионов, по итогам которой армейцам в соперники достался швейцарский "Янг Бойз".

"Насколько была удачной жеребьёвка, мы будем знать по окончанию противостояния. Пока что перед нами одна чёткая цель - попасть в групповой турнир Лиги Чемпионов. Всё остальное менее существенно" - сказал Натхо.

Напомним, что первый матч между ЦСКА и "Янг Бойз" состоится в Швейцарии 15 августа, а ответный - 23 августа в Москве. | http://soccernews.ru