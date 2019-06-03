Натхо не исключил возвращение в ЦСКА

Теги цска москваолимпиакос пирейбибрас натхотрансферы

Натхо не исключил возвращение в ЦСКА

Полузащитник "Олимпиакоса" Бибрас Натхо высказался о возможном возвращении в московский ЦСКА.

"Я не совсем доволен своим положением в "Олимпиакосе". Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет", - сказал 31-летний футболист.

Израильтянин перешёл из ЦСКА в "Олимпиакос" прошлым летом на правах свободного агента.

В составе греческой команды Натхо сыграл 34 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Стоимость хавбека оценивается в 2 миллиона евро.

Не пропустите: "Лех" намерен продлить срок аренды игрока ЦСКА Жамалетдинова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря

В раздевалке ПСЖ образовались два враждующих лагеря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 34 86
2 ПАОК ПАОК 34 69
3 Атромитос Атромитос 34 66
4 Панатинаикос Панатинаикос 34 66
5 Астерас Триполис Астерас Триполис 34 58
6 Эрготелис Эрготелис 34 44
7 ОФИ ОФИ 34 44
8 Левадиакос Левадиакос 34 42
9 Панаитоликос Агринио Панаитоликос Агринио 34 42
10 ПАС Гианнина ПАС Гианнина 34 41
11 Пантракикос Пантракикос 34 41
12 Kallonis Kallonis 34 39
13 Паниониос Паниониос 34 39
14 Ксанти Ксанти 34 38
15 Платаниас Платаниас 34 38
16 Верия ФК Верия ФК 34 38
17 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 34 36
18 Арис Арис 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов