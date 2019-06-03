Натхо не исключил возвращение в ЦСКА
Полузащитник "Олимпиакоса" Бибрас Натхо высказался о возможном возвращении в московский ЦСКА.
"Я не совсем доволен своим положением в "Олимпиакосе". Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет", - сказал 31-летний футболист.
Израильтянин перешёл из ЦСКА в "Олимпиакос" прошлым летом на правах свободного агента.
В составе греческой команды Натхо сыграл 34 матча, забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года. Стоимость хавбека оценивается в 2 миллиона евро.
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