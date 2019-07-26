Натхо отказал двум российским клуба и ждет действий от ЦСКА

Израильский хавбек Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА.

Сообщается, что 31-летний игрок отклонил предложения "Крыльев Советов" и "Ростова". Теперь Натхо ждет приглашения от ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 год.

Отмечается, что наставник "армейцев" Виктор Гончаренко одобрил подписание игрока, однако руководство клуба против трансфера возрастного футболиста.

В прошлом сезоне Натхо играл в "Олимпиакосе". За клуб он провел 34 игры, в которых отметился одним голом и пятью ассистами.

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