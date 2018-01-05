Натхо пока не определился со своим будущим

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Натхо пока не определился со своим будущим

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо дал понять, что пока не определился со своим будущим.

"Я полностью выложусь ради достижения целей и задач клуба. Знаю, что армейцы заинтересованы в том, чтобы я остался в команде по окончании нынешнего контракта. Я очень этим польщён. Намерен принять окончательное решение в ближайшие полтора-два месяца" - сказал 29-летний израильтянин.

В этом сезоне Натхо сыграл за ЦСКА 28 матчей, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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