Натхо пока не определился со своим будущим

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Натхо пока не определился со своим будущим

Хавбек московского ЦСКА Бибрас Натхо признался, что пока не определился со своим будущим.

Напомним, что контракт 30-летнего израильтянина с армейским клубом истекает летом 2018 года.

"Я пока не определился. Нужно немного подождать и принять решение. Когда ситуация прояснится, я дам знать. Приятно в 30 лет получить от такого большого клуба как ЦСКА предложение о продлении контракта. Меня здесь всё устраивает, но есть некоторые нюансы, которые нужно учесть" - сказал Натхо.

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