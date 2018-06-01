Натхо покидает ЦСКА

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Натхо покидает ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо покидает московский клуб, сообщают российские СМИ.

30-летний израильтянин не сумел договориться с армейцами о продлении контракта и вскоре станет свободным агентом.

На Натхо претендуют два турецких клуба, однако сам футболист хочет попробовать свои силы в Испании.

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