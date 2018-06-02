Натхо попрощался с ЦСКА

Полузащитник Бибрас Натхо в своём инстаграме попрощался с ЦСКА.

"Сегодня закончился мой контракт с ЦСКА. Тут я провёл потрясающий и незабываемый период. Я буду скучать по команде, по игрокам, по потрясающим болельщикам и по городу. Большое спасибо за всё" - написал 30-летний израильтянин.

Натхо выступал за ЦСКА c 2014 года, сыграл 142 матча и забил 28 голов.

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