Натхо провёл 100-й матч в составе ЦСКА

Хавбек ЦСКА Бибрас Натхо принял участие в матче второго тура чемпионата России против "Локомотива".

Эта игра стала для 29-летнего футболиста сотой в составе армейской команды. В активе израильтянина 24 гола и 17 ассистов.

Натхо сыграл 74 матча в рамках РФПЛ, 6 - в Кубке России, 1 - в Суперкубке России и 19 - в Лиге Чемпионов.

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