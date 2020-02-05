Натхо: "Рубин" - интересный вариант, как и Слуцкий для Казани"

Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо, работавший в стане "армейцев" под руководством Леонида Слуцкого, рассказал, что следит за российским специалистом. Об этом сообщает Sport24.

"Следил ли за Слуцким в Европе? Конечно! Особенно в Голландии - у него играл мой друг по сборной Израиля. Я и сам общался со Слуцким. Для него это был хороший опыт. Хотя, может быть, результат не так хорош.

За его возвращение в Россию не обидно. "Рубин" - отличный вариант", - сказал Натхо.

Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года. Казанцы занимают 13 место в турнирной таблице.

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