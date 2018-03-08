Натхо: "Состав у "Лиона" - приличный, хоть и не чемпионский"

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо высказался о силе французского "Лиона", с которым его команда сыграет в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

"Несколько лет назад это была лучшая команда Франции. Собственно, сейчас мало что изменилось. "Лион" - больше не чемпион, но состав - все равно очень приличный", - приводит слова 30-летнего хавбека официальный сайт армейцев.

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