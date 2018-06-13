Натхо: "Уругвай сильнее России"

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо высказался о шансах сборной России побороться за выход в плей-офф домашнего Чемпионата Мира.

"Сборная России пока играет плохо, и атмосфера вокруг нее негативна, что может привести к коллапсу. Надеюсь, что домашние стены помогут - да и группа не особо сильная. Все решится в поединке с Египтом - Уругвай сильнее", - цитирует 30-летнего хавбека армейцев СЭ.

Напомним, Титов поделился ожиданиями от старта сборной России на ЧМ. | soccernews.ru