Натхо: "Уругвай сильнее России"

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Натхо: "Уругвай сильнее России"Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо высказался о шансах сборной России побороться за выход в плей-офф домашнего Чемпионата Мира.

"Сборная России пока играет плохо, и атмосфера вокруг нее негативна, что может привести к коллапсу. Надеюсь, что домашние стены помогут - да и группа не особо сильная. Все решится в поединке с Египтом - Уругвай сильнее", - цитирует 30-летнего хавбека армейцев СЭ.

Напомним, Титов поделился ожиданиями от старта сборной России на ЧМ. | soccernews.ru

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3 Египет 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Португалия 0 0
2 Испания 0 0
3 Марокко 0 0
4 Иран 0 0
Группа C М О
1 Франция 0 0
2 Австралия 0 0
3 Перу 0 0
4 Дания 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Исландия 0 0
3 Хорватия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Швейцария 0 0
3 Коста-Рика 0 0
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3 Швеция 0 0
4 Южная Корея 0 0
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