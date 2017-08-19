Натхо: "В игре с "Уралом" легко нам не будет"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо считает, что его команде будет непросто победить "Урал" в матче 7-го тура РФПЛ.

"В отношении предстоящего поединка скажу одно: легко нам не будет, но если покажем все, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч", – сказал Натхо.

Напомним, что матч "Урал" – ЦСКА пройдет сегодня. Начало в 15.00 по московскому времени. | http://soccernews.ru