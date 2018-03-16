Натхо: "Я рад, что предстоит сразиться именно с "Арсеналом"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы, по итогам которой в соперники его команде достался лондонский "Арсенал".

"Все знают, что "Арсенал" - сильная команда. Предпочтений относительно выбора соперника у меня не было - на этой стадии остались только клубы высокого уровня, и не так важно, кто именно тебе достанется. Вместе с тем я рад, что предстоит сразиться именно с "Арсеналом" - мне нравится играть против английских команд. Шансы пройти дальше у нас есть. Перед ответным матчем с "Лионом" все отдавали предпочтение французам, но в итоге в четвертьфинал вышли мы. Особенность ЦСКА в том, что мы способны как проиграть более слабой команде, так и победить практически любую. Спокойно будем готовиться к матчам с лондонцами и настраиваться на борьбу" - цитирует Натхо официальный сайт армейцев.

Напомним, что первый матч между "Арсеналом" и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный - 12 апреля в Москве. | http://soccernews.ru