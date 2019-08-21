Научное исследование: Месси вдвое эффективнее Роналду
Научная группа Левенского католического университета (Бельгия) провела исследование для определения влияния футболистов на результаты своей команды.
Самым интересным, ожидаемо, стало сравнение форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
Согласно результатам исследования, которое затрагивало период с начала сезона 2013/14 по окончание сезона 2017/18, эффективность аргентинца в два раза выше, чем у португальца.
"Наша модель просматривает каждое действие - удары, пасы, попытки дриблинга, отборы - и вычисляет их индивидуальную ценность", - объяснил профессор Джесси Дэвис.
При этом в первые сезоны результаты Месси и Роналду были очень близки друг к другу, но начиная с кампании 2015/2016 капитан "Барсы" серьёзно вырвался вперёд.
Стоит отметить, что в расчёт брались только данные из национальных чемпионатов.
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|Осасуна
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|Гранада
|1
|1
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|1
|1
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|1
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|Валенсия
|1
|1
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