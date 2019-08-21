Научное исследование: Месси вдвое эффективнее Роналду

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Научное исследование: Месси вдвое эффективнее Роналду

Научная группа Левенского католического университета (Бельгия) провела исследование для определения влияния футболистов на результаты своей команды.

Самым интересным, ожидаемо, стало сравнение форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Согласно результатам исследования, которое затрагивало период с начала сезона 2013/14 по окончание сезона 2017/18, эффективность аргентинца в два раза выше, чем у португальца.

"Наша модель просматривает каждое действие - удары, пасы, попытки дриблинга, отборы - и вычисляет их индивидуальную ценность", - объяснил профессор Джесси Дэвис.

При этом в первые сезоны результаты Месси и Роналду были очень близки друг к другу, но начиная с кампании 2015/2016 капитан "Барсы" серьёзно вырвался вперёд.

Стоит отметить, что в расчёт брались только данные из национальных чемпионатов.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

А почему только с 14 года?А не с 2006?))))))))И,кстати,как "попытки дриблинга" влияют на голы?

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Mutaloff
Mutaloff

По сути,надо брать все турниры,в которых играли футболисты,не понимаю,почему с сезона 15/16,в том сезоне Роналду забил 36,а Месси 30,в ЛЧ Роналду 16,вот с сезона 16/17 начали падать его показатели и с этим уже ничего не поделать,не найти человека,который в 35 будет забивать 40-50 мячей за сезон,а его нынешняя статистика для его возраста очень даже неплоха.

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OkTawius
Димон

хитрое исследование) действительно, зачем учитывать самый сильный турнир в мире Лигу Чемпионов, если можно обойтись Примерой, где преимущество "Барсы", к сожалению, очевидно

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я вот не пойму, ты Леганес и Леванте не уважаешь???????

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