Научное исследование: Месси вдвое эффективнее Роналду

Научная группа Левенского католического университета (Бельгия) провела исследование для определения влияния футболистов на результаты своей команды.

Самым интересным, ожидаемо, стало сравнение форварда "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Согласно результатам исследования, которое затрагивало период с начала сезона 2013/14 по окончание сезона 2017/18, эффективность аргентинца в два раза выше, чем у португальца.

"Наша модель просматривает каждое действие - удары, пасы, попытки дриблинга, отборы - и вычисляет их индивидуальную ценность", - объяснил профессор Джесси Дэвис.

При этом в первые сезоны результаты Месси и Роналду были очень близки друг к другу, но начиная с кампании 2015/2016 капитан "Барсы" серьёзно вырвался вперёд.

Стоит отметить, что в расчёт брались только данные из национальных чемпионатов.

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