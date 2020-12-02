Наумов: "Локо" не знал, что делать с "Зальцбургом"

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о поражении команды в матче с "Зальцбургом" (1:3) в 5-м туре Лиги Чемпионов.

"Те достоинства, которые помогли добиться ничейных результатов с "Атлетико", обернулись для "Локо" недостатками, решившими исход встречи с "Зальцбургом".

Команда за счет дисциплины, умения разрушать игру соперника и самоотдачи умело подстраивалась под грандов. Но как эта тактика работает против менее сильных противников, мы увидели в чемпионате России, где красно-зеленые проигрывали матч за матчем.

Вот и здесь: стоило "Зальцбургу" забить первым, как наша команда не знала, что делать. А австрийский клуб за счет хорошей физподготовки и выстроенной игры на контратаках спокойно довел дело до победы", - цитирует Наумова "Известия".

Отметим, "Локомотив" не смог выиграть ни один матч на данном этапе и потерял все шансы на выход из группы. В активе команды три балла после 4 туров.

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