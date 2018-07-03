Навалка покинул пост тренера Польши

Адам Навалка освобожден от должности наставника сборной Польши.

Имя нового главного тренера будет объявлено не раньше августа.

Напомним, что Польша под руководством Навалки не смогла пробиться в 1/8 финала ЧМ-2018.

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