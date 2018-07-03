Навалка прокомментировал свою отставку
Адам Навалка поделился мнением о своем уходе из сборной Польши.
"Мы с президентом Федерации футбола Польши пришли к выводу, что сборной необходимы новые решения, чтобы двигаться дальше. Нужен наставник, который сможет реализовать потенциал футболистов и возьмет на себя ответственность за дальнейший прогресс. Это были основные факторы, по которым я понял, что настало время уступить свое место.
Конечно, я чувствую ответственность за результат на Чемпионате Мира, ведь мы не оправдали ожиданий наших фанатов. Всю ответственность беру на себя, потому что такова роль тренера, я не пытаюсь убежать от нее. Мне очень жаль, что так вышло, но я с оптимизмом смотрю в будущее польского футбола" - приводит слова Навалки сайт польского футбольного союза.
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