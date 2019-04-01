Навальный - о ситуации с Кокориным и Мамаевым: "Устроили из правосудия какую-то гадкую клоунаду, дело не стоит выеденного яйца"

Российский оппозиционер Алексей Навальный высказался о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, которые с октября прошлого года находятся в СИЗО.

"Сейчас я хочу вступиться за Кокорина и Мамаева. Их держат полгода! Всё, что исследует суд, - это те два эпизода на видео, 26 секунд. Там 18 следователей. 18! Что же творится-то такое? И тому и другому надо дать 15 суток. Я вообще ничего не знаю про Кокорина и Мамаева, понятия не имею, за какие команды они играют. Не знаю, хорошие они игроки или плохие. Но вижу: да, два пьяных хулигана устроили драку и должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Но их держат полгода в СИЗО! Работают 18 следователей, устроили шоу на всю страну. Куча людей не может добиться возбуждения уголовных дел, когда обокрали чью-то квартиру, кого-то изнасиловали, реально избили или немножко избили, как на том видео. Ими не занимаются, потому что не хватает следователей. Зато сюда нужно посадить группу из 18 человек, полгода что-то расследовать.



А сейчас ещё будет суд. Будет долгий суд, нам будут без конца показывать этих Кокорина и Мамаева, их жён - каких-то блондинок и брюнеток. Устроили из правосудия какую-то гадкую клоунаду. Нужно наказать Кокорина и Мамаева, а потом посадить того, кто выделил 18 человек на их паршивое дело, которое не стоит выеденного яйца, где мировой судья за день мог всё решить", - сказал Навальный.

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