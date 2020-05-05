Навальный ответил Соловьёву на заявление о связях с Уткиным

Теги владимир соловьеввасилий уткин

Навальный ответил Соловьёву на заявление о связях с Уткиным

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на заявление телеведущего Владимира Соловьёва о том, что политик работает в связке с видеоблогером Василием Уткиным.

"Официально заявляю, что Уткин мой очень беспокойный миньон. Постоянно выходит из-под контроля и вытворяет ужасные непристойные вещи с Владимиром Рудольфовичем", - написал Навальный в твиттере.

Напомним, что медиаконфликт между Соловьёвым и Уткиным длится уже более трёх недель. За это время были вызов на баттл, угрозы физической расправой, а также десятки колкостей и оскорблений в адрес друг друга.

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