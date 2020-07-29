Навальный поддержал политика Яшина, который осудил уголовное преследование фанатов "Спартака"

Теги спартак москва

Навальный поддержал политика Яшина, который осудил уголовное преследование фанатов "Спартака"

Российский оппозиционер, создатель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный поддержал главу муниципального округа Красносельский и болельщика "Спартака" Илью Яшина, который подверг критике уголовное преследование фанатов московского клуба.

"Яшин поднял совершенно правильную тему", – написал Навальный на своей странице в Twitter.

70 фанатов "Спартака" были задержаны за то, что устроили фаер-шоу после матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" (3:2). Некоторым из болельщиков грозят тюремные сроки до семи лет.

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