Навальный прокомментировал скандал с интервью вратаря "Крыльев Советов" Фролова про российскую власть
Оппозиционер Алексей Навальный поделился мыслями о ситуации с вратарём "Крыльев Советов" Евгением Фроловым, который в интервью жёстко раскритиковал российскую власть и президента страны Владимира Путина, за что впоследствии был оштрафован клубом.
"Никогда не думал, что буду говорить о "Крыльях Советов". Их вратарь Евгений Фролов сказал в интервью вещи, о которых думает сейчас вся страна. Не сказал, что Путина и Сечина нужно повесить. Фролов произнёс очевидное. Разве он не прав? Денег нам не дают, ввели какое-то странное крепостное право, для них коронавируса нет. Всё это говорят сейчас миллионы людей. И в его клубе не поленились, сказали, что они возмущены. За слова он понесёт наказание. Как хитро и быстро работает элемент цензуры. Вообще, это абсолютно незаконно. Он просто высказал своё нейтральное политическое мнение. После этого я сразу полез посмотреть, кому принадлежит клуб. Оказалось, что региону. 80 процентов финансирования клуба - это люди. Те самые, за которых заступился Фролов.
После выступления Фролова из глубин "Единой России" вылезло олицетворение партии власти во всей её тупости, идиотизме и насмешке над российским парламентом. Это, конечно, депутат Госдумы Николай Валуев, человек, который пишет нам законы. Вылез этот депутат и произнёс слова про страну Лумумбу: "Пусть едет туда жить, как хочется". Валуев теперь всем будет рассказывать, как мы должны жить. Почему Фролов должен ехать в Лумумбу? Мало того, он сначала должен заплатить зарплату этому Валуеву и его коллегам, полным идиотам и ворам. А потом приходит Валуев и говорит: "Езжайте в Лумумбу, если вам здесь что-то не нравится".
В какую Лумумбу? Мы живём в Лумумбе из-за Николая Валуева! Они, "Единая Россия", превратили Россию в страну третьего мира, где нет закона, где во власти сидят пустословы, ничего не умеющие делать. Это и есть огромная Лумумба. Господи, я учился в университете имени Лумумбы, а это был крутой чувак. Но Валуев же ничего не соображает, для него Лумумба - это оскорбительный эпитет. Лумумба прикинулась очень крутой страной: мы проводим парад, обвешались лентами, мы очень крутые, а ты езжай в другую страну. Ну так другие страны - это Германия, США, Великобритания, где людям платят деньги, и Южная Корея, где умными действиями победили коронавирус", - сказал Навальный.
Не пропустите: Хавбек "Луча" поделился мнением о словах вратаря "Крыльев Советов" Фролова. | http://soccernews.ru
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