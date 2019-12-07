Навальный прокомментировал заявление Слуцкого о своих расследованиях

Теги леонид слуцкий

Навальный прокомментировал заявление Слуцкого о своих расследованиях

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на интервью бывшего наставника "Витесса" Леонида Слуцкого, который среди прочего в позитивном ключе упомянул его расследования.

"Какое отличное интервью со Слуцким. Я мало чего понимаю в футбольных тренерах, но предполагал, что они должны быть какие-то озверевшие чуваки. А этот очень интеллигентный и интересный", - написал Навальный в своём твиттере.

Напомним, что 30 ноября Слуцкий покинул "Витесс". У него было предложение от греческого клуба АЕК, но стороны не договорились о сотрудничестве.

YouTube-блог Навального один из самых популярных в Рунете. Количество подписчиков превышает 3 миллиона человек.

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