Навальный высказался по новому приговору Кокорину и Мамаеву

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Навальный высказался по новому приговору Кокорину и Мамаеву

Известный политик-оппозиционер, юрист и общественный деятель Алексей Навальный высказался о решении Мосгорсуда, который оставил в силе приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву и нападающему "Зенита" Александру Кокорину.

"Я не очень увлекаюсь футболом, но для меня Кокорин и Мамаев – это люди, которые имеют право на такое же правосудие, как и все остальные. В рамках этого правосудия их должны были осудить и признать виновными. Но должны были сделать быстро. Нормальный судья посмотрел видеозапись: два пьяных дебошира – 15 суток каждому. Извиниться перед потерпевшим. Выплатить ему компенсацию, если порвали одежду или побили.

Я вас уверяю – за все подобные дела или административное наказание, или условно-уголовное, но никто не сидит в СИЗО по полгода. Это исключено. Такого не бывает. С ними такое случилось, потому что они звезды и кто-то решил, я уж не знаю кто, но какой-то человек решил, что давайте мы просто над ними поглумимся. Звезды несут больше ответственности, но так глумиться нельзя ни над кем", - сказал Навальный в интервью каналу "Всему Головин" в YouTube.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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