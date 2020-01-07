НаВАРили каши. Ищем виноватого в провале видеоассистента в АПЛ

Английская премьер-лига всегда кичилась «особенным» футболом. Здесь он лучший, здесь он настоящий, здесь его придумали. Десятилетиями мы восхищались тем, как быстро и неустанно играют британцы. Наверное, не удивительно, что имплементация VAR – системы, которая периодически ставит матчи на паузы – получилась болезненной.

Это – первый сезон, когда VAR в полном объёме действует на территории Великобритании. И с первого же тура нас сопровождают скандалы и споры. Упущенный пенальти в Борнмуте, отменённый гол в Манчестере. Миллиметр офсайда, незамеченная игра рукой… примеров того, как видеоассистент ошибался, очень много. Как на маленьких, так и на больших матчах.

Вместо того, чтобы обсудить сокрушительную победу «Ливерпуля» над «Манчестер Сити», мы спорили на тему сомнительного судейства. Тогда же Пеп Гвардиола чуть не убил рефери, который, кажется, был настроен против «горожан». После игры успокоившийся каталонец отмёл все вопросы: «На эту тему говорите с Майком Райли и большими начальниками. Меня не спрашивайте».

Райли – глава судейства АПЛ – предпочёл бы ни с кем не разговаривать. Как любой другой экс-рефери, он любит оставаться незамеченным. Но в этом сезоне так не получится: когда VAR опять выдаёт ошибку, всю вину приписывают именно ему. А кому ещё?

Когда его спросили, как ему живётся, пока вокруг бушует пиар-шторм, он проигнорировал вопрос: «Сейчас мы наблюдаем одну из самых интересных реформ футбола».

Признаем, что его задачу лёгкой не назвать. Как объединить традиционный жёсткий и быстрый английский футбол с технологией, которая постоянно нарушает естественное течение игры? Сам Райли признавал, что ошибки случались. Четыре раза рефери отменяли собственные пенальти даже несмотря на то, что они были совершенно верными.

И для Райли, который постоянно пытается успокоить взбешённых представителей 20 клубов лиги, подобные ошибки – огромная головная боль. Вообще, английским игрокам приходится очень сложно, ведь если в АПЛ судейство работает по одним правилам, то в Лиге Чемпионов и Лиге Европы – по совершенно другим. На Туманном Альбионе прощённая рука Александра-Арнольда никого не удивила, но в ЛЧ этот момент обязательно привёл бы к пенальти. И если в Европе судьи сверяются с мониторами, установленными у бровки, то в Англии этого просто не происходит. Ни разу за 120 игр.

При этом ФИФА чётко дала понять, что англичане выдумали что-то своё. Сама организация настоятельно советует сверяться с мониторами. Но и Райли, и другие боссы АПЛ не обещают никаких перемен. По полуофициальным правилам, сверяться с монитором можно только в экстренных случаях. «Успокаивает» только то, что ключевые решения пока что принимаются с 91-процентной точностью. Это – на 9% лучше, чем сезоном ранее. Только 3% всех решений принимались дольше, чем 90 секунд.

Но цифры не способны заткнуть армию критиков и скептиков. Гари Линекер – великий футболист и популярный телекомментатор – заявил, что его уже «тошнит от ВАР». Джейми Каррагер, чей голос постоянно слышим на Sky Sports, изначально был «за» введение видеоассистента, но теперь высказывается за отмену VAR и возвращению к старым правилам. Райли же остаётся только усмирять возмущённую толпу, ссылаясь на опыт других стран: «Посмотрите на любую страну, где ввели VAR – всем пришлось переждать болезненный этап адаптации».

Зрители в Англии надеялись, что ВАР наконец уменьшит фактор субъективности решения арбитров, но этого не случилось. Чего только стоит подмышка Роберто Фирмино, которая оказалась в офсайде. «Шеффилд Юнайтед» тоже был вне себя после того, как его гол отменили судьи. Слишком близко, заявил рефери. В это же время Райли только развёл руками: определённая степень погрешности остаётся. Но если решения судей последовательны, то это простительно. Так считает Райли.

Согласны ли мы с ним? Он же утверждает, что новая технология приведёт к изменению фундаментальных правил игры. За них отвечает древняя IFAB – Международный совет футбольных ассоциаций. Здесь могут начать размышлять о модификации правил офсайда. Например, чтобы на решение судей влияло только положение ног игроков, а не локтей или колен. Но что бы там ни придумали. Райли и его самоуправленцы продолжат вершить правосудие, как им угодно.

«Они думают про весь мир, – отметил он, комментируя деятельность IFAB. – Мы же думаем исключительно об АПЛ».

Юрий Сергеев

