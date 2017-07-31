Навас будет зарабатывать в "Севилье" 2 миллиона евро за сезон

Теги севильяхесус навас

Навас будет зарабатывать в "Севилье" 2 миллиона евро за сезонПолузащитник Хесус Навас будет зарабатывать в "Севилье" по 2 миллиона евро в год.

Как сообщает источник, испанский хавбек принял условия контракта своего бывшего клуба. В андалусийский коллектив экс-игрок "Манчестер Сити" и вернется в клуб в ближайшее время.

Напомним, что за "Севилью" он выступал с 2003 по 2013 год. В настоящее время он тренируется по индивидуальной программе.

Не пропустите: "Севилья" была сильнее "Арсенала" в матче Emirates Cup. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов