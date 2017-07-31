Навас будет зарабатывать в "Севилье" 2 миллиона евро за сезон

Полузащитник Хесус Навас будет зарабатывать в "Севилье" по 2 миллиона евро в год.

Как сообщает источник, испанский хавбек принял условия контракта своего бывшего клуба. В андалусийский коллектив экс-игрок "Манчестер Сити" и вернется в клуб в ближайшее время.

Напомним, что за "Севилью" он выступал с 2003 по 2013 год. В настоящее время он тренируется по индивидуальной программе.

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