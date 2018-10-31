Навас должен стать основным, а Винисиус - вернуться в первую команду: игроки "Реала" давят на тренерский штаб

Ветераны мадридского "Реала" требуют изменений от временного тренерского штаба, который в пожарном режиме возглавил Сантьяго Солари.

Так, как сообщает Marca, ветераны команды во главе с капитаном Серхио Рамосом хотят видеть основным голкипером не Тибо Куртуа, купленного минувшим летом, а Кейлора Наваса, который был первым номером команды на протяжении последних сезонов.

Также в первую команду должен вернуться купленный за 45 миллионов евро Винисиус Жуниор, которого Хулен Лопетеги отправил в дубль.

Как предполагают испанские журналисты, Солари и его штаб согласится с требованиями игроков, дабы увеличить свои шансы остаться на посту хотя бы до конца первого круга.

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