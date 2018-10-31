Навас должен стать основным, а Винисиус - вернуться в первую команду: игроки "Реала" давят на тренерский штаб

Теги кейлор навасреал мадридсантьяго соларивинисиус жуниор

Навас должен стать основным, а Винисиус - вернуться в первую команду: игроки "Реала" давят на тренерский штаб

Ветераны мадридского "Реала" требуют изменений от временного тренерского штаба, который в пожарном режиме возглавил Сантьяго Солари.

Так, как сообщает Marca, ветераны команды во главе с капитаном Серхио Рамосом хотят видеть основным голкипером не Тибо Куртуа, купленного минувшим летом, а Кейлора Наваса, который был первым номером команды на протяжении последних сезонов. 

Также в первую команду должен вернуться купленный за 45 миллионов евро Винисиус Жуниор, которого Хулен Лопетеги отправил в дубль.

Как предполагают испанские журналисты, Солари и его штаб согласится с требованиями игроков, дабы увеличить свои шансы остаться на посту хотя бы до конца первого круга. 

Не пропустите: как разрушить карьеру за пять месяцев - пособие от Лопетеги | soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

"Ростов" - "Зенит": анонс и прогноз центрального матча 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов