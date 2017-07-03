Навас готов составить конкуренцию любому голкиперу "Реала"

Теги кейлор навасреал мадрид

Навас готов составить конкуренцию любому голкиперу "Реала"Голкипер "Реала" Кейлор Навас заявил, что не намерен уступать место в основном составе.

Напомним, что в СМИ неоднократно появлялись слухи о том, что мадридский клуб подпишет нового голкипера.

"Я буду в "Реале" сражаться насмерть с любым конкурентом. И у меня нет слов, чтобы выразить благодарность Зидану", - сказал страж ворот. 

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