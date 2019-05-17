Навас и Касорла впервые за последние четыре года вызваны в сборную Испании

Теги испанияшвецияфарерские острова

Навас и Касорла впервые за последние четыре года вызваны в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил состав команды на матчи отборочного турнира Чемпионата Европы-2020 с  Фарерскими островами и Швецией.

Стоит отметить, что в команду вернулись Санти Касорлы и Хесуса Наваса. Они были вызваны в национальную сборную, соответственно, впервые с 2015 и 2014 года.

Вратари: Кепа Аррисабалага ("Челси"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Пау Лопес ("Бетис")

Защитники: Серхио Рамос ("Реал"), Хесус Навас ("Севилья"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Марио Эрмосо ("Эспаньол"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Серхи Роберто ("Барселона")

Полузащитники: Санти Касорла ("Вильярреал"), Дани Парехо ("Валенсия"), Родри Эрнандес ("Атлетико"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Фабиан Руис ("Наполи), Иско ("Реал")

Нападающие: Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Родриго ("Валенсия"), Яго Аспас ("Сельта"), Альваро Мората ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал").

Матч Фареры - Испания состоится 7 июня. Поединок Испания - Швеция пройдет 10 июня.

Не пропустите: Тренерский штаб сборной России определился с расширенным списком игроков на матчи с Сан-Марино и Кипром. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" объявил об отставке Аллегри

"Ювентус" объявил об отставке Аллегри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов