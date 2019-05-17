Навас и Касорла впервые за последние четыре года вызваны в сборную Испании
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил состав команды на матчи отборочного турнира Чемпионата Европы-2020 с Фарерскими островами и Швецией.
Стоит отметить, что в команду вернулись Санти Касорлы и Хесуса Наваса. Они были вызваны в национальную сборную, соответственно, впервые с 2015 и 2014 года.
Вратари: Кепа Аррисабалага ("Челси"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Пау Лопес ("Бетис")
Защитники: Серхио Рамос ("Реал"), Хесус Навас ("Севилья"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Марио Эрмосо ("Эспаньол"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Серхи Роберто ("Барселона")
Полузащитники: Санти Касорла ("Вильярреал"), Дани Парехо ("Валенсия"), Родри Эрнандес ("Атлетико"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Фабиан Руис ("Наполи), Иско ("Реал")
Нападающие: Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Родриго ("Валенсия"), Яго Аспас ("Сельта"), Альваро Мората ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал").
Матч Фареры - Испания состоится 7 июня. Поединок Испания - Швеция пройдет 10 июня.
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|1
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|3
|Словакия
|3
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|М
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|3
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|2
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|3
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|3
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|Группа D
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|3
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|3
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|3
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