Навас и Касорла впервые за последние четыре года вызваны в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике огласил состав команды на матчи отборочного турнира Чемпионата Европы-2020 с Фарерскими островами и Швецией.

Стоит отметить, что в команду вернулись Санти Касорлы и Хесуса Наваса. Они были вызваны в национальную сборную, соответственно, впервые с 2015 и 2014 года.

Вратари: Кепа Аррисабалага ("Челси"), Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), Пау Лопес ("Бетис")

Защитники: Серхио Рамос ("Реал"), Хесус Навас ("Севилья"), Диего Льоренте ("Реал Сосьедад"), Даниэль Карвахаль ("Реал"), Марио Эрмосо ("Эспаньол"), Иньиго Мартинес ("Атлетик"), Хосе Гайя ("Валенсия"), Жорди Альба ("Барселона"), Серхи Роберто ("Барселона")

Полузащитники: Санти Касорла ("Вильярреал"), Дани Парехо ("Валенсия"), Родри Эрнандес ("Атлетико"), Серхио Бускетс ("Барселона"), Фабиан Руис ("Наполи), Иско ("Реал")

Нападающие: Микель Ойарсабаль ("Реал Сосьедад"), Родриго ("Валенсия"), Яго Аспас ("Сельта"), Альваро Мората ("Атлетико"), Марко Асенсио ("Реал").

Матч Фареры - Испания состоится 7 июня. Поединок Испания - Швеция пройдет 10 июня.

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