Навас и Мане поборются за звание игрока недели в Лиге Чемпионов

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Навас и Мане поборются за звание игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

УЕФА номинировала на эту награду вратаря "Реала" Кейлора Наваса и вингера "Ливерпуля" Садио Мане.

Отметим, что Навас сделал 6 сейвов в матче с "Баварией", а Мане забил гол в ворота "Ромы".

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