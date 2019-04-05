Навас летом покинет "Реал"

Грядущим летом вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас уйдёт из королевского клуба, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, в виду того, что в следующем сезоне основным голкипером "сливочных" будет Тибо Куртуа, 32-летний костариканец решил сменить команду.

Навас выступает за "Реал" с 2014 года, сыграл 157 матчей и пропустил 155 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

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