Навас летом покинет "Реал"
Грядущим летом вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас уйдёт из королевского клуба, сообщает El Chiringuito.
По информации источника, в виду того, что в следующем сезоне основным голкипером "сливочных" будет Тибо Куртуа, 32-летний костариканец решил сменить команду.
Навас выступает за "Реал" с 2014 года, сыграл 157 матчей и пропустил 155 голов. Его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" намерен продать игроков на 500 миллионов евро. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Матерацци назвал лучшего защитника мира
-
Гути сделал выбор между Роналду и Месси
-
Рейнгольд: "Глушаков - сильнейший полузащитник в России"
-
1
Советник президента "Барселоны": "Гризманн? Поезд проходит только один раз в жизни"
-
1
Навас летом покинет "Реал"
-
"Ювентус" не утратил интерес к Марсело
-
Семак рассказал о сроках восстановления Маркизио
-
ПСЖ готов удовлетворить финансовые требования Де Хеа
-
Овчинников: "В РПЛ Месси не будет забивать по 40 голов за сезон"
-
Клопп поборется с Гвардиолой за звание лучшего тренера марта в АПЛ
-
Клубы АПЛ не поддержали предложенные реформы в Лиге Чемпионов
-
Гаттузо: "Матч с "Ювентусом" может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона"
-
Аллегри: "Хочу работать в "Ювентусе" столько же, сколько Фергюсон в "МЮ"
-
6
Гризманн готов перейти в "Барселону"
-
Названы претенденты на звание лучшего игрока месяца в АПЛ
-
Конте согласился возглавить "Интер"
-
Кадыров: "Флаг Косово на "Ахмат-Арене" не имеет никакого отношения к политике"
-
Влашич: "Мой любимый гол за ЦСКА? "Спартаку"!"
-
Азар: "У "Тоттенхэма" появился новый стадион, но у "Челси" много трофеев"
-
Сулейманов - лучший игрок "Краснодара" в марте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23