Навас: "Лопетеги работает 24 часа в сутки и выжал из "Севильи" лучшее"
Капитан "Севильи" Хесус Навас высказался о победе своей команды в финале Лиги Европы с "Интером" (3:2).
"Эта команда заслужила победу. Мы весь год сражались, пережили непростую ситуацию. Болельщики этого заслужили, те, кто любит футбол. Возможность поднять трофей в качестве капитана команды, много значит для меня, для моих друзей, которых больше с нами нет, таких как Рейес. Лопетеги работает 24 часа в сутки. Он выжал из нас лучшее", - цитирует Наваса Football Italia.
Отметим, это шестая победа "Севильи" в Лиге Европы.
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