Навас: "Люди всегда будут говорить обо мне, это неизбежно"

Теги реал мадридкейлор навас

Навас: "Люди всегда будут говорить обо мне, это неизбежно"Голкипер "Реала" Кейлор Навас рассказал о том, как он справился с давлением, которое на него оказывалось в прошлом сезоне. В клубе неоднократно говорили о смене стража ворот, а болельщики и вовсе освистывали костариканца.

"Я очень спокойный человек. Так что справился с критикой благодаря спокойствию и вере в бога. Кроме того, я способен много работать. Люди всегда будут говорить обо мне, это неизбежно. В те моменты я надеялся на бога и на свою семью. Они всегда рядом как в удачных, так и в неудачных моментах. Говорил себе, что должен наслаждаться работой, так как если ты не получаешь от неё наслаждение, значит не находишься в соответствующем состоянии. Сконцентрировался на мысли о том, что мне никому и нечего доказывать. После этого начал чувствовать себя лучше. Приобрёл идеальную форму, и это было заметно", - сказал он.

Читайте: Кейлор Навас: "Месси в "Реале"? Нет" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов