Навас: "Люди всегда будут говорить обо мне, это неизбежно"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас рассказал о том, как он справился с давлением, которое на него оказывалось в прошлом сезоне. В клубе неоднократно говорили о смене стража ворот, а болельщики и вовсе освистывали костариканца.

"Я очень спокойный человек. Так что справился с критикой благодаря спокойствию и вере в бога. Кроме того, я способен много работать. Люди всегда будут говорить обо мне, это неизбежно. В те моменты я надеялся на бога и на свою семью. Они всегда рядом как в удачных, так и в неудачных моментах. Говорил себе, что должен наслаждаться работой, так как если ты не получаешь от неё наслаждение, значит не находишься в соответствующем состоянии. Сконцентрировался на мысли о том, что мне никому и нечего доказывать. После этого начал чувствовать себя лучше. Приобрёл идеальную форму, и это было заметно", - сказал он.

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