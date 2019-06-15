Навас может остаться в "Реале"

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Навас может остаться в "Реале"

Будущее вратаря мадридского "Реала" Кейлора Наваса находится под вопросом, сообщает AS.

По сведениям издания, "сливочные" не рассчитывают на костариканца, однако у того нет предложений от других клубов.

Проблемой стали требования футболиста по зарплате - он хочет зарабатывать 7 миллионов евро в год. Это отпугнуло, в частности, "Порту" и "Бенфику".

Другие претенденты на голкипера - "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ - на сегодняшний день изменили свои трансферные приоритеты.

Навас готов уйти из "Реала" на правах свободного агента с получением компенсации за два последних года контракта. Но королевский клуб такие условия не устраивают.

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