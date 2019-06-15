Навас может остаться в "Реале"
Будущее вратаря мадридского "Реала" Кейлора Наваса находится под вопросом, сообщает AS.
По сведениям издания, "сливочные" не рассчитывают на костариканца, однако у того нет предложений от других клубов.
Проблемой стали требования футболиста по зарплате - он хочет зарабатывать 7 миллионов евро в год. Это отпугнуло, в частности, "Порту" и "Бенфику".
Другие претенденты на голкипера - "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ - на сегодняшний день изменили свои трансферные приоритеты.
Навас готов уйти из "Реала" на правах свободного агента с получением компенсации за два последних года контракта. Но королевский клуб такие условия не устраивают.
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