Навас может остаться в "Реале"

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Навас может остаться в "Реале"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас, судя по всему, останется в клубе.

Как сообщает AS, у костариканского голкипера отсутствуют предложения от других клубов. Ранее интерес к нему проявляли "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ, однако клубы отказались от его подписания. Также Наваса готова была подписать "Бенфика", но голкипер просил зарплату в 7 миллионов евро в год, а "орлы" готовы были платить только три миллиона.

Напомним, что Навас хотел бы покинуть "Реал" свободным агентом. При этом, клуб должен выплатить ему компенсацию в размере его зарплат до окончания контракта.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Навас очень надёжный вратарь. Реалисты его в зад должны целовать за преданность клубу и мастерство! На хрен тот Куртуа курносый, пижон и просто мудак. Ему только ворон ловить и то - хрен ему! Реал в данном случае ведёт себя непристойно.

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Крош
Крош

Реал всегда ведет себя непристойно.Особенно его сотрудники:Чакыр,Кашшаи,Скомина

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Карыч
Карыч

Крош! Ты преувеличиваешь!

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Крош
Крош

Просто констатирую факты!

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