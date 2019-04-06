Навас может остаться в "Реале" в качестве третьего вратаря

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Навас может остаться в "Реале" в качестве третьего вратаря

Тренерский штаб мадридского "Реала" во главе с Зинедином Зиданом принял окончательное решение по вратарскому вопросу, сообщает Marca.

По сведениям издания, первым номером команды будет Тибо Куртуа, а его дублёром - Андрей Лунин, который в текущем сезоне на правах аренды выступает за "Леганес".

Что касается Кейлора Наваса, то ему руководство "бланкос" предоставило право выбора - уход из королевского клуба или роль третьего голкипера.

Отмечается, что "Реал" не будет насильно продавать костариканца, учитывая его заслуги.

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