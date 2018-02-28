Навас: "Мы очень расстроены этим поражением от "Эспаньола"

Теги кейлор навасреал мадрид

Навас: "Мы очень расстроены этим поражением от "Эспаньола"Голкипер "Реала" Кейлор Навас поделился эмоциями после поражения от "Эспаньола" в матче 26-го тура чемпионата Испании.

"Предсказуемо, что сейчас мы очень расстроены этим поражением от "Эспаньола". "Реал" хотел победить. Сейчас нам нужно учиться на таких играх. Я не вижу в этом поражении шага назад. Иногда вы побеждаете, а иногда нет. Нужно обладать сильным характером, чтобы не обращать на это внимание и двигаться вперёд.

Есть обстоятельства, которые не в нашу пользу. Мы должны оставаться профессионалами, чтобы находить мотивацию. Есть годы, когда на поле всё идёт лучше, но сейчас всё сложно. "Реал" - сплочённая команда, мы все вместе побеждаем и все вместе проигрываем", - сказал голкипер.

Напомним, Неймар рискует пропустить матч против сборной России. | soccernews.ru

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