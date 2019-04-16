Навас: "Надеюсь, что смогу остаться в "Реале"



Костариканский вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас заявил, что он надеется остаться в королевском клубе на следующий сезон.

"Я благодарю бога, который дал мне возможность играть в "Реале". Я изо всех сил стараюсь в каждом матче. Надеюсь, что смогу остаться в команде. У меня действующий контракт с клубом. Я подожду и посмотрю, что будет дальше", - цитирует Наваса Goal.

Ранее сообщалось, что Навас может остаться в "Реале" в качестве третьего вратаря.

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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