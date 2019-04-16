Навас: "Надеюсь, что смогу остаться в "Реале"
Костариканский вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас заявил, что он надеется остаться в королевском клубе на следующий сезон.
"Я благодарю бога, который дал мне возможность играть в "Реале". Я изо всех сил стараюсь в каждом матче. Надеюсь, что смогу остаться в команде. У меня действующий контракт с клубом. Я подожду и посмотрю, что будет дальше", - цитирует Наваса Goal.
Ранее сообщалось, что Навас может остаться в "Реале" в качестве третьего вратаря.
В нынешнем сезоне 32-летний голкипер провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: "Реал" в этом сезоне пропустил больше голов, чем любая другая команда Ла Лиги. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|32
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|3
|Реал Мадрид
|32
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|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|32
|45
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
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|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Жирона
|32
|34
|15
|Вильярреал
|32
|33
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|Леванте
|32
|33
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|Сельта Виго
|32
|32
|18
|Реал Вальядолид
|32
|31
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25