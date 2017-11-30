Навас не хочет уходить из "Реала"
Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас не согласен с позицией руководства своего клуба, которое намерено в течение ближайших трансферных окон усилить вратарскую линию команды.
Как сообщает испанская пресса, костариканский страж ворот хочет продолжать играть за "сливочных" и категорически отказывается покидать "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, что боссы "Реала" планируют продать Наваса и его дублёра Кико Касилью, заменив их Давидом Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Кепой Аррисабалагой из "Атлетика".
Не пропустите: "Реал" готов заплатить сумму отступных за Аррисабалагу. | http://soccernews.ru
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