Навас не хочет уходить из "Реала"

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас не согласен с позицией руководства своего клуба, которое намерено в течение ближайших трансферных окон усилить вратарскую линию команды.

Как сообщает испанская пресса, костариканский страж ворот хочет продолжать играть за "сливочных" и категорически отказывается покидать "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что боссы "Реала" планируют продать Наваса и его дублёра Кико Касилью, заменив их Давидом Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" и Кепой Аррисабалагой из "Атлетика".

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