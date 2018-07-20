Навас не собирается покидать "Реал"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас не собирается уходить из клуба.

Как сообщает AS, костариканца не пугает возможный приход в клуб нового голкипера и он будет бороться за место в основном составе.

Действующее соглашение Наваса с "Реалом" рассчитано до лета 2020 года.

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