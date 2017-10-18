Навас недоволен ничьей с "Тоттенхэмом"

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас подвёл итоги матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма".

"Мы не можем быть довольны таким результатом. Мы хотели победить. У них были шансы, но и мы тоже имели моменты. Льорис сделал много сэйвов. Мы всегда хотим сыграть на ноль, но есть ситуации, которые мы не можем контролировать. Будем надеяться, что в будущем мы сможем избежать голов в свои ворота, и нас ждут победы" - приводит слова Наваса Goal.com.

Напомним, что "Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счётом 1:1.

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