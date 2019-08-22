Навас обратился к руководству "Реала" с просьбой продать его

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Навас обратился к руководству "Реала" с просьбой продать его

Голкипер "Реала" Кейлор Навас хочет покинуть клуб этим летом. Футболист обратился к руководству клуба, чтобы они организовали его переход в другую команду, передает Marca.

Вратарь ищет клуб, в котором у него была бы постоянная игровая практика. Навас уверен, что в "Реале" он сможет быть лишь дублером Тибо Куртуа

Ранее игроком интересовался ПСЖ, однако потом клуб переключил свое внимание на Джанлуиджи Доннарумму. 

Отметим, что "Реал" не готов отпускать голкипера бесплатно, мадридцы хотят выручить с продажи футболиста немалую сумму.

Навас перешел в "Реал" в 2014 году из "Леванте" за 10 миллионов евро.

А еще: "Реал" определился с размером предложения по Эриксену | http://soccernews.ru
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