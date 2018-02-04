Навас: "Понимаю, что когда-нибудь мне придется уйти из "Реала"

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Навас: "Понимаю, что когда-нибудь мне придется уйти из "Реала"
Вратарь "Реала" Кейлор Навас заявил, что он не боится конкуренции за место в составе, но и не боится уйти из клуба.

"Я чувствую себя спокойно. Понимаю, что когда-нибудь мне придется уйти из "Реала". Никто не может играть вечно, но только бог знает, когда я уйду. Я стараюсь изо всех сил на каждой тренировке и в каждом матче. У меня по-прежнему действует контракт. Если клуб купить нового кипера, то меня это не испугает. Я готов бороться за место в старте", - цитирует Наваса Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" собирается летом приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа или голкипера "Челси" Тибо Куртуа.

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