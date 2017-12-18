Навас признан лучшим игроком 2017 года в КОНКАКАФ

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Навас признан лучшим игроком 2017 года в КОНКАКАФ

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас признан лучшим игроком 2017 года в зоне КОНКАКАФ.

В борьбе за награду 31-летний страж ворот опередил полузащитника ПСВ Ирвинга Лосано и голкипера "Филадельфии Юнион" Андре Блэйка.

Стоит отметить, что костариканец получил этот приз во второй раз.

Навас в этом году выиграл 5 трофеев в составе "Реала" - Примеру, Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный Чемпионат Мира. 

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