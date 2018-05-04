Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов, сообщает официальный твиттер турнира.

Костариканский страж ворот одержал победу в голосовании среди болельщиков, которое проводилось на официальном сайте УЕФА.

За 31-летнего Наваса отдали свои голоса 55 процентов болельщиков, что позволило ему обойти вингера "Ливерпуля" Садио Мане (45%).

Напомним, что голкипер "сливочных" совершил 8 сейвов в ответном полуфинальном матче ЛЧ против "Баварии".

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