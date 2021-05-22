Навас признан лучшим вратарём сезона в Лиге 1

Определён лучший голкипер французской Лиги 1 по итогам сезона 2020/21.

Этого звания удостоился страж ворот ПСЖ Кейлор Навас.

Помимо костариканца на награду претендовали Майк Меньян ("Лилль"), Антони Лопеш ("Лион"), Стив Манданда ("Марсель") и Бенджамин Лекомт ("Монако").

В этом сезоне 34-летний Навас пропустил 18 голов в 28 матчах чемпионата.

Не пропустите: Два клуба французской Лиги 1 находятся на грани банкротства. | http://soccernews.ru