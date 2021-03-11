Навас прокомментировал свой сейв после пенальти Месси

Теги кейлор наваслионель мессипсжбарселона

Навас прокомментировал свой сейв после пенальти Месси

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас рассказал, как ему удалось отразить пенальти в исполнении Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Барселоной" (1:1).

"Никогда не знаешь, куда пробьёт Месси, ведь он часто бил пенальти. Но у меня было ощущение, что он поменяет удар по сравнению с другими играми. Всё получилось. Понятно, что, если бы они забили, получили бы дополнительную мотивацию, а всё закончилось для них разочарованием. Это важный сейв. Я рад, что сделал его. Посвящаю это спасение Серхио Рико и его семье, которые переживают трудные времена", - цитирует Наваса Mundo Deportivo.

Напомним, что костариканец отразил удар Месси с 11-метровой отметки в конце первого тайма, переведя мяч ногой в перекладину. Звёздный аргентинец не реализовал пенальти при счёте 1:1, который в итоге стал финальным.

Не пропустите: Экс-арбитр Итурральде: "Месси должен был перебить пенальти в ворота ПСЖ". | http://soccernews.ru
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