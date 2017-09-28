Навас рассказал, когда завершит карьеру

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Навас рассказал, когда завершит карьеру

Защитник казанского "Рубина" Сесар Навас поделился мыслями о том, когда футболисту необходимо завершать карьеру.

"В Испании говорят, что нужно оставить футбол, прежде чем тебя оставят силы. Последние четыре года я подписывал контракт только на сезон, чтобы знать свои физические ощущения, чтобы чувствовать силы и знать, что ты можешь отдать максимум" - цитирует 37-летнего испанца официальный сайт клуба.

В этом сезоне Навас сыграл за "Рубин" три матча.

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комментарии
iluha482

И когда же он завершит карьеру??

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