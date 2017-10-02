Навас: "Роналду очень важный игрок для нас"

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас считает, что португальский нападающий Криштиану Роналду, несмотря на голевую засуху, своими действиями очень помогает команде.

"Роналду хорошо провёл матч с "Эспаньолом" и со всеми отрабатывал в обороне. Он снабжал передачами партнёров по команде. Подобные действия в его исполнении ценятся как голы. Криштиану очень важный игрок для нас. Хорошо, что он выступает за нашу команду" - цитирует Наваса Marca.

Не пропустите: Перес похвалил Криштиану Роналду. | http://soccernews.ru