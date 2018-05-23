Навас: "В "Реале" довольны моей работой"

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас уверен, что его ценят в королевском клубе.

"В клубе мне чётко дали понять, что довольны моей работой, и я им верю. Но иногда у меня складывается ощущение, что испанские журналисты меня не ценят" - цитирует Наваса Marca.

В этом сезоне 31-летний костариканец сыграл за "Реал" 43 матча и пропустил 49 голов.

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