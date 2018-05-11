Навас восстановился после травмы

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Навас восстановился после травмы

Полузащитник "Севильи" Хесус Навас восстановился после мышечной травмы, сообщает Marca.

По сведениям издания, 32-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе и готовится с партнёрами по команде к матчу с "Бетисом", который состоится в субботу.

В этом сезоне Навас сыграл за "Севилью" 44 матча, забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи.

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